Casarano in C: combinazioni per la promozione matematica nei prossimi 90’

Il Casarano è ormai a un passo dalla storica promozione in Serie C. Con la stagione giunta agli sgoccioli, la squadra salentina potrebbe festeggiare il salto di categoria già nei prossimi novanta minuti. I ragazzi di Vito Di Bari guidano la classifica del girone con sette punti di vantaggio sulla seconda, e ora si trovano nella posizione ideale per cercare di chiudere i conti in anticipo.

Per ottenere la promozione matematica già dal prossimo turno, il Casarano dovrà vincere la prossima trasferta contro il Francavilla, sperando in un passo falso della Nocerina che dovrà necessariamente perdere contro un Brindisi a caccia di punti salvezza.

Tifosi e città sono in fermento, pronti a sostenere la squadra nel primo match point a disposizione. Manca poco, e la Serie C non è mai stata così vicina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author