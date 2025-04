Juventus, Tudor: “Col Lecce partita super difficile”

“La mentalità è approcciare ogni gara come una finale, ogni allenamento e ogni partita bisogna andare al 100%: i ragazzi hanno questo mood, si gioca sempre contro se stessi”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della sfida contro il Lecce. “Domani ci aspetta una partita super difficile – continua in conferenza stampa – ed è inutile fare calcoli: domani ci mettiamo il casco e alle 20.45 andiamo in guerra, poi si penserà alla prossima”.

