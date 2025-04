Serie D, playoff nazionali e otto gironi? Ecco la probabile riforma

Potrebbe esserci presto una rivoluzione nel calcio italiano. Le vicissitudini vissute da diverse società, infatti, ha concentrato l’attenzione sulla necessità di modificare la struttura dei campionati italiani. Come rivelato nel corso della trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’, in onda su Antenna Sud, se non dovesse esserci una riforma generale, la Lega Nazionale Dilettanti starebbe pensando di ridurre i gironi di Serie D da nove a otto, di cui due gironi da 22 squadre, a partire dalla stagione 2026/27. La nona compagine promossa verrebbe decretata playoff, i quali tornerebbero ad essere nazionali.

