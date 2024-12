Francavilla Fontana, rapina davanti alla banca: banditi in fuga con 32mila euro

FRANCAVILLA FONTANA – Armati di pistola hanno minacciato lo sfortunato tabaccaio, facendosi consegnare un borsello con circa 32mila euro, incasso del giorno precedente, che dovevano essere versati allo sportello automatico. Rapina, questa mattina, davanti alla filiale della banca Intesa – San Paolo di piazza Giovanni XXIII, a Francavilla Fontana. Vittima un tabaccaio 63enne che, per fortuna, non ha riportato ferite. Solo tanta paura e, pure, un danno economico non da poco.

Rapina davanti alla banca: banditi in fuga con 32mila euro

Erano circa le 7.30 di mattina quando i due banditi, entrambi con volto travisato e uno armato di pistola, sono entrati in azione, avvicinando il poveretto e intimandogli di consegnare la borsa con il danaro. Quindi la fuga: prima e piedi e poi in auto, parcheggiata nei pressi della banca. Un’azione fulminea e ardita: la filiale si trova di fronte alla Basilica Minore, a pochi metri da una scuola elementare, in una zona circondata da telecamere. Proprio le immagini registrate dagli occhi elettronici, acquisite dai carabinieri della locale compagnia, potrebbero risultare utili per identificare i misteriosi rapinatori, in fuga con un malloppo di oltre 30mila euro.

