Nocerina, Campilongo: “Discorso chiuso per il primo posto”

Il tecnico della Nocerina, Salvatore Campilongo, ha commentato la sconfitta per 3-1 subita a Fasano: “Credo che abbiamo fatto un primo tempo importante con 3 o 4 situazioni per far gol. Sul 2-0 siamo scomparsi dal campo, questo atteggiamento non va bene, bisogna restare sereni. Nel primo tempo ho visto anche una Nocerina ben messa in campo, quando sono passato al 442 abbiamo subito il 2-0, poi siamo rientrati in partita e subito il terzo gol. Il Fasano ha vinto con merito. È un discorso chiuso per il primo posto, dovremo onorare il campionato e il secondo post per giocarci i playoff che possono avere un valore diverso dagli ultimi anni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author