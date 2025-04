Serie D/H, la Fidelis Andria cade ad Acerra: decide Elefante

Non riesce a invertire la rotta la Fidelis Andria, che cade sul campo dell’Acerrana con il punteggio di 1-0, al termine di un match equilibrato, ma deciso da un episodio nella seconda metà della gara. Un’altra battuta d’arresto per la formazione pugliese, in un periodo già reso complicato dalle note vicende societarie.

Il match si apre con un buon approccio degli uomini di Scaringella: all’8’, Cancelli ha la prima vera occasione del match ma non inquadra lo specchio dopo un errore della difesa campana. I padroni di casa rispondono con un tentativo di Elefante, neutralizzato da Esposito.

Al 22’, un episodio discusso in area andriese vede protagonista ancora Elefante, atterrato al limite: l’arbitro Travaini opta per la punizione, respinta poi dal palo su deviazione di Samb.

Nella ripresa cresce la pressione dell’Acerrana, ma la Fidelis tiene bene e risponde con un colpo di testa di Tedesco e una punizione di Fabiano che sfiora il palo. Al 75’ l’episodio che decide il match: cross di Fabiano, Esposito non blocca, Ndiaye calcia e la deviazione sotto misura di Elefante inganna il portiere biancazzurro.

A complicare ulteriormente il finale ci pensa l’espulsione di Balba, entrato da pochi minuti. Nonostante il forcing finale, la Fidelis non riesce a raddrizzare il risultato e torna in Puglia a mani vuote, con la necessità di reagire già dalla prossima giornata.

ACERRANA-FIDELIS ANDRIA 1-0

RETE: 75’ Elefante

ACERRANA: Rendina, Mundula, Allegra, Fontana, Todisco, Langella (57’ Fabiano), Esposito F., Cassata (71’ Ndiaye), Elefante (83’ Esposito E.), Laringe, Samb. Panchina: Pirrò, Caminiti, Pelliccia, Saviano, Forante, Iadaresta. Allenatore: Luiso

FIDELIS ANDRIA: Esposito, Verna (56’ Derosa), Cancelli, Bonnin, Da Silva, Risolo (82’ Babaj), De Luca (56’ Balba), Likaxhiu, Cipolletta, Tedesco, Imputato (88’ Graziano). Panchina: Summa, Rotondi, Ercoli, Ferrara, Ceccanti. Allenatore: Scaringella

ARBITRO: Travaini di Busto Arsizio.

AMMONITI: Esposito E., Risolo, Imputato.

ESPULSI: Balba.

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author