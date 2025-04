Calcio a 5 femminile, Bitonto vince la Coppa Italia

Il Bitonto Calcio a 5 femminile cala il tris. In un Pala Pinto di Mola di Bari gremito le ragazze di Bruno Marzuoli battono 5-1 il Kick Off e portano a casa il terzo trofeo della loro storia. In gol Diana Santos, Tampa, Mansueto, Grieco e Renatinha. Per le lombarde momentaneo 2-1 di Gaby.

