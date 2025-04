San Ferdinando, uomo ferito con un colpo di arma da fuoco

Un uomo di 50 anni di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, è stato ferito a una spalla da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava non lontano dal centro abitato del paese. L’episodio risale al pomeriggio di ieri. La vittima, che ha diversi precedenti penali, avrebbe raggiunto in serata il presidio territoriale di assistenza di Canosa di Puglia per farsi medicare: le sue condizioni non sarebbero gravi. Indaga la Polizia che è stata allertata dal personale sanitario. Gli agenti dovranno ricostruire quanto accaduto e definire se si sia trattato di un agguato oppure di una sparatoria. Le indagini sono in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author