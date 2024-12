Bisceglie, tir derubato del carico da 32mila euro

Un autotrasportare di nazionalità polacca è stato derubato del carico di pesce surgelato che trasportava, mentre stava effettuando la cosiddetta sosta tecnica nell’area di servizio della A14 a Bisceglie, nel nord Barese. Il valore della refurtiva ammonta a 32mila euro. Il camionista avrebbe riferito agli agenti della Polstrada di essere arrivato nell’area di servizio che si trova sulla carreggiata in direzione sud, verso le 22 di ieri. Dopo aver cenato in cabina, si è addormentato. Questa mattina ha ripreso il viaggio raggiungendo un’azienda della zona industriale di Bari a cui doveva consegnare il prodotto ittico. È stato allora che si è accorto del portellone forzato e del carico sparito. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale che è sulle tracce degli autori del furto. (ANSA).

