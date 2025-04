Brindisi, migranti in Albania: partita la nave Libra

BRINDISI – Sono state avviate le procedure per il trasferimento da Brindisi in Albania di 40 migranti già a bordo della nave Libra della Marina Militare, ormeggiata nel porto messapico. Non si conosce al momento la provenienza degli ospiti, destinati al Cpr di Gjader. La nave è partita pochi minuti fa e ha lasciato il Porto di Brindisi, scortata dal rimorchiatore.

La carenza di informazioni ufficiali rende difficile fornire maggiori dettagli. Certo è che con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine di marzo, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni conta di rendere “fruibili” le strutture albanesi inaugurate lo scorso ottobre. Più difficile, per l’esecutivo, sarà dribblare le inevitabili polemiche, già innescate a suon di protesta registrate, proprio a Brindisi, dagli attivisti.

