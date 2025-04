Brindisi: in piazza Duomo i festeggiamenti per il 173esimo anniversario della Polizia di Stato

BRINDISI- Nel cuore della città di Brindisi i festeggiamenti per il 173esimo anniversario della Polizia di Stato. La cerimonia si è tenuta in piazza Duomo alla presenza delle donne e degli uomini della questura di Brindisi, delle loro famiglie e degli studenti delle scuole del capoluogo e della provincia. “Esserci sempre” non solo un motto, ma un modo per interpretare una vera e propria missione all’insegna della legalità

