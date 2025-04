Volley B1/F, Fasano sfida Arzano per rialzarsi dopo la debacle di Messina

Dopo la pesante sconfitta subita a Messina, la Pantaleo Podio Volley Fasano torna a giocare in casa sabato 12 aprile alle 17:00, al Palazzetto di Vigna Marina, dove affronterà la Lu.Vo Barattoli Arzano per una sfida delicata nella corsa finale della stagione.

Le ospiti, attualmente ottave in classifica, sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare e hanno ritrovato brillantezza sotto la guida di coach Antonio Piscopo, tornato in panchina dopo un girone d’andata complicato. Con la salvezza già in tasca, le campane giocheranno senza pressioni.

All’andata le fasanesi si imposero con un secco 3-0, ma ora la situazione è diversa. “Sarà un match fondamentale dobbiamo ritrovare concentrazione e tornare a giocare la nostra pallavolo, in vista anche degli impegni di Coppa Italia della prossima settimana. Arzano è in forma e ha un roster di qualità: servirà la migliore Pantaleo”, ha commentato coach Paolo Totero.

La direzione arbitrale dell’incontro sarà affidata ad Andrea Tavano e Maurizio Martini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author