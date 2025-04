Francavilla Fontana, immobile abbandonato covo di piccioni: paura dei residenti per possibili infenzioni

Una casa allo stato grezzo abbandonata e diventata covo di topi e piccioni. Accade a Francavilla Fontana. I residenti denunciano: “E’ piena di escrementi ed è occupata da colombi selvatici”. L’abitazione in questione si trova in una zona compresa tra via San Francesco e via Zullino. L’assenza di manutenzione mista all’esposizione alle intemperie favorisce l’ingresso di animali. C’è chi ha scritto una missiva lo scorso 7 marzo indirizzata al sindaco Antonello Denuzzo e all’assessora all’Ambiente Numa Ammaturo. Ad oggi non c’è stata alcuna risposta.

Non si tratta di solo decoro ma di un grave problema di igiene pubblica. I piccioni così come gli altri animali come i topi trasmettono gravi malattie ed il pericolo di infezioni è reale. “Il proprietario – denuncia la signora Emma G. – non è dato sapersi. A tutt’oggi è allo stato grezzo senza infissi e quant’altro. E’ in totale stato di abbandono. Da molto tempo questo immobile è occupato da una colonia innumerevoli di colombi selvatici il cui abbondantissimo guano quotidianamente cade sul pavimento del chiostrino del piano terra”.

La signora nella lettera evidenzia questa gravissima situazione igienico-sanitaria “che genera un lezzo nauseabondo fonte di parassiti vari che costituiscono un serio pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica”. I residenti chiedono all’amministrazione comunale “di voler adottare i provvedimenti necessari per la tutela dell’igiene e della salute pubblica”. Inoltre nella missiva si chiede “la necessità di voler sollecitare il proprietario dell’immobile posto al primo piano di installare le grate a porte e finestre per impedire l’ingresso dei volatili”.

Basterebbe insomma una disinfestazione e lo sbarramento degli infissi. Il tempo e l’incuria sta provocando seri problemi vista la paura di possibili infezioni. “Il nostro è un grido disperato d’aiuto”, chiosa la lettera della signora Emma.

