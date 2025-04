Puglia tra regioni più sedentarie e sovrappeso: prevenzione naviga sul Vespucci

Quasi la metà dei pugliesi (48,8%) è in sovrappeso o obesa e oltre il 41% non pratica alcuna attività fisica: la regione è al quarto posto in Italia per eccesso ponderale e al terzo per sedentarietà. È quanto emerge dal report 2024 del Centro Nazionale Trapianti, rilanciato in occasione della Giornata nazionale della donazione degli organi dell’11 aprile.

Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione oncologica, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), Fondazione AIRC, Fondazione AIOM e SIRM saranno presenti dal 12 al 14 aprile a Brindisi, nella tappa del “Tour Mediterraneo Vespucci”, con il Villaggio IN Italia allestito sul lungomare, a bordo del veliero simbolo della Marina Militare.

Quasi 25mila nuovi casi di tumore ogni anno in Puglia: secondo gli esperti, il 40% si può evitare con una corretta alimentazione, attività fisica e adesione agli screening. “Il 20% delle neoplasie è causato dalla sedentarietà”, ricorda Saverio Cinieri, presidente di Fondazione AIOM. “Muoversi è come prendere un farmaco che previene malattie gravi”.

Secondo Nicola Silvestris, segretario nazionale AIOM, anche 9.000 passi al giorno, come indicato da recenti studi, riducono del 26% il rischio di sviluppare tumori. E l’attività fisica aiuta anche a contrastare l’obesità, che in Puglia colpisce l’11,7% degli adulti.

Preoccupano inoltre i dati di adesione agli screening oncologici: solo il 24,4% dei pugliesi partecipa a quello per il colon-retto, il 35,8% al test cervicale e il 53,4% alla mammografia. “Sono esami semplici e gratuiti, capaci di salvare vite”, sottolinea Nicoletta Gandolfo, presidente SIRM.

L’iniziativa è parte del progetto Tour Mediterraneo Vespucci, promosso dal Ministero della Difesa e sostenuto da 12 ministeri. Un’occasione per portare in piazza, tra cultura e innovazione, anche il valore della prevenzione oncologica.

