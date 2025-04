Trani, truffa ai danni di Demanio e AGEA: due arresti e sequestri

La Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani ha eseguito arresti e sequestri nei confronti di due individui ritenuti tra gli esponenti di spicco della criminalità nella provincia. I provvedimenti, emessi dal tribunale di Trani su richiesta della Procura locale, seguono una complessa indagine condotta dal Nucleo di polizia Economico Finanziaria di Barletta.

Gli arresti hanno coinvolto un sorvegliante speciale di Pubblica sicurezza, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di una recente misura interdittiva antimafia, e la sua compagna convivente, anch’essa coinvolta in attività illecite.

L’indagine ha messo in luce un sistema fraudolento messo in atto dall’indagato, un allevatore di bovini, che utilizzava illegalmente 274 ettari di terreni agricoli di proprietà del Demanio e concessi al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia. Tali terreni venivano sfruttati senza alcuna autorizzazione, in violazione delle normative antimafia e senza le necessarie riabilitazioni legali.

Oltre alla condotta illecita riguardante l’uso dei suoli, l’indagato ha ottenuto anche ingenti somme attraverso truffe ai danni dell’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), incassando aiuti pubblici per oltre 175 mila euro. L’indagine ha rivelato che, per eludere i controlli e continuare a ricevere aiuti, l’uomo aveva trasferito fittiziamente la titolarità della sua azienda alla compagna, pur mantenendo di fatto il controllo dei beni aziendali.

Gli investigatori hanno inoltre sottoposto a sequestro beni immobili, mobili e terreni per un valore complessivo di oltre seicentomila euro, ritenuti il frutto di attività illecite. Tra i beni sequestrati figurano 23 suoli per un totale di 106 ettari, un fabbricato, e una mandria di oltre 150 bovini destinati al mercato della carne. Le indagini proseguono per verificare l’entità delle attività illecite e per identificare eventuali altri coinvolti.

