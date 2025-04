Incidente sulla Putignano – Alberobello: donna tra le lamiere

ALBEROBELLO – Ancora un sinistro stradale sulla provinciale 172 tra Alberobello e Putignano. Due le auto coinvolte ma ad avere la peggio una Fiat Panda con a bordo una donna. L’auto si è completamente ribaltata. La donna alla guida è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo ed è stata fatta uscire dai vigili del fuoco grazie all’utilizzo delle cesoie idrauliche. Una volta fuori, è stata trasportata in codice giallo nel vicino nosocomio e le sue condizioni non dovrebbero destrare preoccupazioni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

