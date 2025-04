Ceglie Messapica, donna si allontana da casa: ricerche in corso

CEGLIE MESSAPICA – Sono ore di apprensione a Ceglie Messapica dove carabinieri e vigili del fuoco, dal primo pomeriggio di oggi, domenica 6 aprile 2025, hanno avviato le ricerche di una donna di 59 anni il cui allontanamento è stato denunciato dai familiari, preoccupati del mancato rientro a casa per il pranzo. Sul posto, in attesa dei cinofili, c’è il gruppo Sapr del 115. In cielo, sono stati fatti volare anche dei droni.

