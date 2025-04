Serie B, Catanzaro-Bari 3-3: la sintesi del match

CATANZARO-BARI 3-3 LA SINTESI

RETI: 27′ Lasagna (B), 44′ Iemmello (C), 69′ Bonini (C), 79′ Favasuli (B), 83′ Quagliata (C), 90’+2 Favilli (B).

CATANZARO 352: Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro (46′ Situm), Pompetti, Petriccione (74′ Coulibaly), Pagano (46′ Ilie), Quagliata; Iemmello (89′ Compagnon), Pittarello (66′ Biasci). Panchina: Gelmi, Borrelli, Seck, Buso, Maiolo, Corradi, Paura. All. Caserta.

BARI 352: Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maggiore (87′ Bonfanti), Benali, Maita (87′ Oliveri), Dorval, Pereiro (58′ Falletti), Lasagna (80′ Favilli). Panchina: Pissardo, Mantovani, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Simic, Saco. All. Longo

ARBITRO: Giua (Olbia). Assistenti: Niedda e Pressato. IV: Luongo. Var: Dionisi. Avar: Di Martino.

AMMONITI: Radunovic (B).

NOTE: Recuperi 3′, 5′. Spettatori: 10.318

