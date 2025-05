Ostuni, niente autorizzazioni: Asl e Nas chiudono paninoteca

OSTUNI – Dalle verifiche è subito emerso che quella paninoteca-bracieria era irregolare. Per questo, a seguito di controlli congiunti eseguiti dal personale del servizio veterinario Siav B del Dipartimento di Prevenzione di ASL Brindisi e dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto nella serata di ieri, 22 maggio, è stata disposta la chiusura immediata dell’attività, priva di autorizzazioni sanitarie.

“La sinergia fra il personale della Asl e quello di altri organi di controllo, in questo caso del NAS di Taranto, assicura un costante monitoraggio sulle attività operanti in tutto il territorio brindisino, per garantire la massima tutela della salute dei consumatori e degli operatori di settore che agiscono nel pieno rispetto delle regole”. A dichiararlo, il direttore del servizio veterinario Siav B, dottor Adriano Rotunno.

