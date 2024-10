Patto per l’eliminazione dell’Epatite C firmato a Roma

A Roma, numerosi attori del Sistema Salute hanno firmato un importante accordo per l’eliminazione dell’Epatite C in Italia, durante l’evento “Epatite C: Obiettivo eliminazione, il momento è adesso”. I partecipanti, tra cui decisori pubblici e rappresentanti di istituzioni e società scientifiche, si sono confrontati sui risultati del programma di screening attuale e sulle possibili strategie per contrastare efficacemente la malattia.

Tra le proposte principali emerse: estendere lo screening gratuito fino al 2025 e includere una fascia di popolazione più ampia, ossia i nati tra il 1948 e il 1968. Questa azione è ritenuta prioritaria per raggiungere l’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di eliminare l’epatite C entro il 2030.

Secondo i dati presentati, il programma di screening, avviato nel 2020, ha raggiunto solo l’11% della popolazione target, con oltre 10.000 infezioni individuate. Tuttavia, i fondi già stanziati risultano sufficienti per ampliare la copertura senza ulteriori finanziamenti. I firmatari sottolineano l’urgenza di prorogare il programma e intensificare le campagne di sensibilizzazione, affinché l’Italia possa contribuire alla lotta globale contro l’epatite C.

