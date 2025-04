Raffaele applaude il suo Cerignola e ci crede: “Nulla è impossibile”

Cinico, solido, letale, il Cerignola torna a vincere in trasferta, liquidando una Cavese in piena lotta playoff nel caldo “Simonetta Lamberti”. Era uno degli ostacoli più tosti di questo finale di stagione, superarlo non ha comunque consentito il ritorno in vetta, ma ha confermato il ruolino da record di questo Cerignola: a tre giornate dalla fine sul campo sarebbero 73 punti, gli stessi dell’Avellino, frutto di dieci vittorie nelle ultime dodici partite. Basta questo a dar la dimensione del campionato stratosferico condotto finora dai gialloblù: l’approfondimento e le parole di mister Raffaele nel servizio.

