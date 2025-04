Scacchi, a Cerignola le finali studentesche regionali: oltre 600 partecipanti

107 squadre, circa 600 giocatori, quasi mille persone da tutta la Puglia a gremire il PalaTatarella di Cerignola per le finali regionali dei campionati studenteschi di scacchi, organizzate dalla ASD Cerignola Scacchi. Ragazzi di tutte le età, dai più piccini delle scuole elementari ai maturandi, da Gallipoli a Rodi Garganico, per contendersi nella città dauna il titolo regionale ed il posto alle finali nazionali in programma a Montesilvano, in Abruzzo, il prossimo maggio.

L’evento, patrocinato dal comune di Cerignola e dalla Federazione Scacchistica Italiana, si è rivelato una sana festa di sport e aggregazione, per Cerignola l’occasione di dimostrare la propria ospitalità, combattendo una malsana, delle volte denigratoria, reputazione collettiva legata ad altre vicende.

