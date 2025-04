Taranto: M5S e Rifondazione insieme alle amministrative

Mercoledì 9 aprile, dalle 18.00, ai Giardini Virgilio conferenza stampa congiunta del MoVimento 5 Stelle e di Rifondazione Comunista. Un’occasione per fare il punto sul percorso politico in vista delle prossime elezioni comunali, in cui le due forze politiche sosterranno insieme la candidatura a sindaca di Annagrazia Angolano.

All’incontro parteciperanno Mario Turco, vicepresidente del M5S, Leonardo Donno, coordinatore regionale, Sabino De Razza, segretario regionale di Rifondazione, e i rappresentanti provinciali Valentina Basta e Tito Anzolin. Sarà un momento di confronto, aperto anche ai cittadini, per discutere i punti centrali del programma condiviso e rilanciare l’impegno comune per il futuro di Taranto.

