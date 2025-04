Lecce ospiterà l’edizione 2025 di “Pugliesi nel Mondo”

Per la prima volta, sarà Lecce a ospitare “Pugliesi nel Mondo”, evento internazionale promosso dall’Associazione Internazionale, in programma sabato 22 novembre 2025 nello storico Teatro Apollo.

La manifestazione, che gode del patrocinio di numerose istituzioni regionali, nazionali e internazionali, sarà organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lecce. L’evento rappresenterà un’occasione unica per promuovere il capoluogo salentino e il suo territorio attraverso le sue eccellenze artistiche, culturali e agroalimentari.

Nel corso della cerimonia saranno premiati 15 pugliesi d’eccellenza, personalità che si sono distinte nel mondo contribuendo a dare lustro alla Puglia, all’Italia e ai Paesi in cui risiedono. A rendere ancora più speciale la serata sarà l’esibizione di artisti pugliesi, nati o di origine, che animeranno lo spettacolo.

In occasione dell’evento sarà possibile organizzare anche iniziative collaterali – artistiche, culturali, sportive e gastronomiche – coinvolgendo associazioni e realtà locali, per rendere la manifestazione un’esperienza diffusa in tutta la città.

Alla serata parteciperanno autorità istituzionali, diplomatici, media e corregionali provenienti anche dall’estero, garantendo una significativa visibilità nazionale e internazionale. L’organizzazione è aperta a sponsorizzazioni da parte di imprese e aziende interessate.

Per consultare il regolamento del premio o proporre candidature, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione o scrivere a info@puglianelmondo.com.

