Carovigno, sanità in rete: il protocollo ERAS al centro del confronto

Si è tenuto domenica 6 aprile, nella suggestiva cornice del Castello Dentice di Frasso a Carovigno, il primo evento pugliese interamente dedicato alla piena applicazione del protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), inteso come modello di cura condivisa tra ospedale, territorio e privato sociale. Un’iniziativa di grande rilevanza, promossa dalla Cooperativa Sociale San Bernardo in collaborazione con ERAS Forum, ASL Brindisi e Comune di Carovigno, che ha richiamato numerosi professionisti della sanità e rappresentanti istituzionali.

L’incontro ha posto al centro il concetto di sanità integrata, esplorando l’innovazione apportata dal protocollo ERAS non solo come insieme di pratiche cliniche, ma come percorso che inizia prima del ricovero e prosegue oltre la dimissione, con un ruolo attivo delle reti sociali e comunitarie. A guidare i lavori il direttore generale della San Bernardo Giuseppe Natale, insieme ai responsabili scientifici Giuseppe Pace (ASL BR 2) e Salvatore Ramuscello (Ospedale di Chioggia), con la moderazione di Laura Annalisa Lucchi.

Hanno aperto i lavori gli interventi del sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti, del consigliere regionale Alessandro Leoci, dei vertici dell’ASL di Brindisi Maurizio De Nuccio e Loredana Carulli, dell’europarlamentare Chiara Gemma, e da remoto del direttore del Dipartimento regionale Salute Vito Montanaro.

Ampio spazio è stato dato agli approfondimenti scientifici con relazioni su vari aspetti del protocollo: Arianna Venturini, enterostomista e responsabile dell’ambulatorio ERAS per pazienti stomizzati dell’Ospedale di Chioggia, Valeria Lagattolla dell’Ospedale Perrino di Brindisi, Bianca Florenzano, avvocato del Foro di Milano, e Francesca Immacolata Chaouqui, CEO di View Point Strategy. La serata si è chiusa con una tavola rotonda che ha visto i contributi di Andrea Molino, Angela Pezzolla e Giuseppe Manca, direttori rispettivamente dell’Ospedale Perrino e delle UOC di Chirurgia Generale del Policlinico di Bari e dello stesso Perrino.

“Quello che stiamo costruendo è il primo grande passo verso una vera integrazione pubblico-privato, ospedale-territorio”, ha dichiarato Giuseppe Natale, evidenziando come il progetto IDP – Interventi Domiciliari Programmatiintenda dare un volto umano e comunitario alle cure, valorizzando relazioni, prossimità e ascolto.

Un messaggio chiaro, quello emerso da Carovigno: per una medicina davvero efficace e partecipata, è necessario unire le competenze cliniche a una rete sociale consapevole e responsabile. “Oggi abbiamo posto un seme. Un seme che parla di salute, ma anche di fiducia, responsabilità condivisa e innovazione sociale”, ha concluso Natale.

