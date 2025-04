Boxe, Quero-Chiloiro: pioggia di medaglie al torneo esordienti

Prestazione da incorniciare per la Quero-Chiloiro di Taranto al torneo regionale esordienti, svoltosi dal 3 al 6 aprile al Palamelfi di Brindisi. La storica palestra tarantina ha chiuso la competizione con un bottino di cinque medaglie d’oro e quattro d’argento, confermando la qualità del suo vivaio.

Una vera e propria dimostrazione di tecnica e carattere da parte dei giovani pugili, guidati all’angolo dai tecnici Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei. Tra i protagonisti assoluti c’è Marco Vezzoli (élite 65 kg), che ha conquistato l’oro con una brillante prestazione culminata con il successo in finale su Francesco Marzocca.

Titolo anche per Mohamed El Gaagaa (élite 60 kg), pugile versatile e intelligente, capace di adattarsi a ogni fase del match. A brillare anche Mattia Scarano (under 17, 60 kg), vincitore contro due atleti della scuola foggiana, e Francesco D’Ippolito (under 17), che ha messo in mostra il classico stile della palestra tarantina. Completa il quadro dei campioni Emanuele Palumbo (under 17, 48 kg), vincente in una finale intensa e combattuta.

Buoni risultati anche per i quattro argenti: Michele Traversa, Vittorio Ardito, e i giovanissimi George Caforio e Samuele Del Gaudio, tutti protagonisti di match combattuti e promettenti per il futuro.

Un bilancio estremamente positivo per la Quero-Chiloiro, che continua a crescere nuove generazioni di pugili con passione, disciplina e qualità tecnica.

