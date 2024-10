Basket B2/M, CJ Taranto crolla con Brindisi: quinta sconfitta di fila

Il CJ Basket Taranto subisce la quinta sconfitta consecutiva in Serie B Interregionale, girone G, contro una Dinamo Brindisi inarrestabile, che si impone al PalaMazzola con un netto 58-103 mantenendo così il primato in classifica a punteggio pieno.

Il match si decide già nei primi minuti: Brindisi parte forte grazie a un parziale di 0-7, mentre Taranto paga una falsa partenza, come già accaduto ad Avellino. Nonostante una buona reazione nel secondo quarto, chiuso sotto di 15 punti (33-48), il CJ non riesce a rientrare in partita, complice un terzo quarto disastroso in cui segna solo 4 punti. Nemmeno i 19 punti di Giovara e i 13 di Invidia sono sufficienti per evitare la disfatta, aggravata anche dalle assenze di Bitetti e Pentassuglia.

Coach Orlando, al debutto casalingo sulla panchina di Taranto, recupera Montanaro e schiera Sarli, al suo ritorno in campo. Tuttavia, la Dinamo Brindisi, trascinata da Di Ianni, autore di una prestazione superba, e con un contributo importante dalla panchina, non lascia scampo ai rossoblù.

Dopo questa pesante sconfitta, Taranto dovrà cercare riscatto nel derby con Molfetta sperando di invertire la rotta in questo inizio di stagione complicato.

CJ TARANTO-DINAMO BRINDISI 58-103 (Parziali: 11-27, 33-48, 37-76)

CJ Basket Taranto: Giovara 17, Mirabile 1, Montanaro, Gigante 2, Amorelli 8, Invidia 13, Sannelli, Casalino, Sarli 2, Facciolà 9, Salerno 4, Petraroli, All. Orlando

Dinamo Basket Brindisi: Greco 5, De Luca 7, Jovanovic 16, Montanile 2, Urbonas 2, Datuowei 9, Pulli 5, Stonkus 9, Calò 6, Di Ianni 27, Delvecchio, Beltadze 15. All. Cristofaro

Arbitri: Fabrizio Valaori Farina di Brindisi e Francesco de Carlo di Lecce.

Espulso: Salerno (fine 3°q).

