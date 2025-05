Ex Ilva, sciopero il 21 maggio: sindacati convocati a Palazzo Chigi

Il 21 maggio si terrà uno sciopero negli stabilimenti del gruppo ex Ilva. La mobilitazione arriva in vista della riunione convocata alla Presidenza del Consiglio, richiesta dai sindacati Fim, Fiom e Uilm, per fare il punto sulla situazione di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. La richiesta è stata motivata anche dal grave incidente avvenuto la scorsa settimana nello stabilimento di Taranto, seguito dall’annuncio del raddoppio della cassa integrazione.

I sindacati fanno sapere che, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, valuteranno nuove iniziative per continuare a chiedere una produzione che rispetti ambiente, salute e posti di lavoro.

