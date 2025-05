Cerignola: nessuna prelazione per gli abbonati, chiariti i motivi

In risposta alle critiche emerse sui social, l’Audace Cerignola ha diffuso una nota ufficiale per spiegare le ragioni legate all’assenza del diritto di prelazione per gli abbonati in vista del match di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff contro l’Atalanta U23.

La società ofantina ha precisato che, a causa della tempistica ristretta, non è stato possibile attivare la prelazione. La riunione del GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza), necessaria per l’autorizzazione alla vendita dei biglietti, si è infatti tenuta nella giornata di sabato 17 maggio. Questo ha comportato un ritardo nella definizione delle modalità di accesso rispetto ad altri club, i cui incontri con il GOS si sono svolti già il giorno precedente, consentendo loro di attivare la vendita in tempi più rapidi.

Durante la riunione, è stato stabilito che i biglietti sarebbero stati messi in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 19 maggio. I tempi stretti tra la decisione e l’apertura della vendita hanno reso di fatto impossibile la gestione di una fase di prelazione dedicata agli abbonati.

La società sottolinea che la mancata attivazione della prelazione non è dipesa da una scelta interna, ma da vincoli tecnici e operativi legati alla sicurezza pubblica. L’Audace Cerignola ribadisce il massimo rispetto per i propri sostenitori e il costante impegno nel garantire loro correttezza e trasparenza.

