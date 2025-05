Cerignola-Atalanta U23, oltre 2100 biglietti in poche ore di prevendita

A Cerignola è febbre da playoff! La città attende con grande entusiasmo la gara di ritorno dei quarti di finale, contro l’Atalanta U23, fissata alle 20.00 di mercoledì 21 maggio. Oltre 2100 biglietti venduti in poche ore di prevendita, registrate notevoli code in diversi punti vendita autorizzati: il “Monterisi” viaggia dunque verso il record stagionale, toccato nel derby contro il Foggia del 12 marzo scorso, per l’occasione si punta il sold-out.

Cerignola e Atalanta U23 ripartiranno dallo 0-0 del Gewiss Stadium, con i pugliesi teste di serie e quindi in grado di avvalersi anche di un pareggio per il passaggio del turno. La vincente affronterà in semifinale una tra Pesaro e Pescara (2-4 per gli abruzzesi nel match d’andata disputato nelle Marche), con gara 1 a Bergamo o a Cerignola in programma domenica 25 maggio.

