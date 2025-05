Regione, slitta al 27 maggio la riforma dello Statuto. Niente numeri in commissione

Bari – Regione, slitta al 27 maggio la riforma dello Statuto sulla spending review e sul taglio dei seggi in Consiglio: in settima commissione non ci sono i numeri e non si sciolgono i nodi sulla legge elettorale, dalla norma “anti sindaci” a doppia preferenza e premio di maggioranza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author