Provincia di Taranto, approvate le variazioni di bilancio in Consiglio

È stata anche l’ultima seduta con Roberto Puglia nel ruolo di presidente facente funzioni, incarico che aveva assunto lo scorso marzo

Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 20 maggio, in modalità mista tra presenza e videoconferenza, la seduta del Consiglio provinciale di Taranto, ospitata nell’aula consiliare del Salone degli Stemmi di Palazzo del Governo. La diretta è stata trasmessa anche sul canale YouTube istituzionale dell’Ente. Tra i sei punti all’ordine del giorno, l’assemblea ha approvato alcune variazioni al bilancio della Provincia.

È stata anche l’ultima seduta con Roberto Puglia nel ruolo di presidente facente funzioni, incarico che aveva assunto lo scorso marzo, subentrando temporaneamente alla guida dell’ente. “È stata un’esperienza nuova e stimolante – ha dichiarato Puglia -. Abbiamo lavorato per garantire continuità all’attività amministrativa, accompagnando l’ente verso le elezioni del 22 maggio. Ringrazio i dirigenti, i funzionari e gli istruttori per il contributo professionale e i colleghi consiglieri per la collaborazione, al di là delle appartenenze politiche”.

Puglia ha voluto sottolineare il senso di responsabilità collettivo che ha permesso di portare avanti un lavoro sinergico tra componente politica e tecnica, con effetti positivi per il territorio e la cittadinanza della provincia ionica.

