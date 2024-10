Champions: primo ko per la Juventus, prima vittoria per il Milan

La Juventus subisce il primo ko stagionale cadendo 1-0 in casa con lo Stoccarda nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra guidata da Thiago Motta ha sofferto la pressione e il ritmo degli avversari, senza mai riuscire a costruire azioni offensive significative. I bianconeri sono riusciti a resistere fino agli ultimi minuti grazie a un superlativo Perin, che ha parato un rigore a Millot poco prima del fischio finale. Tuttavia, l’espulsione di Danilo ha complicato ulteriormente la situazione, e in pieno recupero è arrivato il gol decisivo dell’ex Atalanta Touré, che ha regalato allo Stoccarda una meritata vittoria. JUVENTUS-STOCCARDA 1-0: HIGHLIGHTS

Il Milan trova la prima vittoria in Champions: battuto il Bruges 3-1

Il Milan conquista i primi tre punti in Champions League battendo 3-1 il Bruges. Dopo un inizio complicato, con Maignan protagonista di alcune parate decisive, i rossoneri di Fonseca hanno sbloccato la gara al 34’ grazie a un gol direttamente da calcio d’angolo di Pulisic. La superiorità numerica, arrivata poco dopo, non ha impedito ai belgi di pareggiare con Sabbe all’inizio della ripresa. Tuttavia, Reijnders ha ribaltato il risultato firmando una doppietta tra il 61’ e il 71’. Nel finale, Camarda ha esordito in Champions diventando il più giovane italiano a giocare nella competizione, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco. MILAN-BRUGES 3-1: HIGHLIGHTS

Il Bologna cade in Inghilterra: Aston Villa vince 2-0

Il Bologna esce sconfitto per 2-0 nella trasferta contro l’Aston Villa nella terza giornata di Champions League, restando ancora a secco di vittorie e di gol nella competizione. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, McGinn ha sbloccato il risultato al 55’ con una punizione. Il raddoppio, firmato da Duran al 64’, ha chiuso la partita. Gli uomini di Italiano restano con un solo punto in classifica, mentre l’Aston Villa di Emery vola al primo posto a punteggio pieno. ASTON VILLA-BOLOGNA 2-0: HIGHLIGHTS

