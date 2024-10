Taranto, Papazov: “Credo alle parole di Campbell”

La presentazione di Mark Campbell non sembra aver acquietato le acque in riva allo Ionio. Nella giornata di oggi, infatti, si sono susseguite diverse voci secondo le quali i giocatori del Taranto avrebbero disertato l’allenamento odierno. Voci messe a tacere da Tomislav Papazov, centrale della squadra di Gautieri, nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione: “Sono voci false, anche oggi ci siamo allenati. Gli stipendi non sono ancora arrivati ma abbiamo parlato con Campbell e ci ha assicurato che in questa settimana avrebbe risolto tutto. Quando qualcuno propone una soluzione in una situazione difficile devi credergli. Il mister e lo staff, inoltre, sono bravi ad indirizzarci verso la strada giusta”.

Rossoblu al lavoro, dunque, per digerire la sconfitta in rimonta contro il Crotone, in cui, secondo Papazov “ci è mancata un po’ di fortuna. Perdere in questo modo è brutto ma il calcio è anche questo. Complessivamente stiamo migliorando, non siamo l’unica squadra ad aver avuto delle difficoltà. Siamo una rosa nuova, prima della mia gara d’esordio non avevo ancora conosciuto i miei compagni. Io sono reduce da un mese di lavoro, non mi sento ancora pronto ma è normale”.

La squadra, quindi, ha già lo sguardo rivolto verso la Turris, prossimo avversario degli ionici: Affronteremo una bella squadra ma la vittoria sarebbe molto importante per noi“, ha sancito Papazov: “La situazione in cui versa la Turris è simile alla nostra e speriamo di avere un po’ di fortuna. Mi auguro che ci siano più tifosi, il calcio senza di loro è bruto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author