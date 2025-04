Casarano, il dg Navone: “La Serie C? Siamo tranquilli e con i piedi per terra”

Il successo contro il Manfredonia consente al Casarano di continuare a sognare la promozione. La capolista ha sette punti di vantaggio rispetto alla Nocerina inseguitrice ma il dg Fulvio Navone, intervenuto nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’ su Teleregione, predica calma: “Finché non ci sarà l’aritmetica, non festeggerò. Bisogna stare tranquilli e con i piedi per terra. Sette punti di vantaggio sono tanti a quattro partite dalla fine ma dobbiamo stare sereni e andare avanti. Ci stiamo lavorando da inizio stagione, la piazza e la proprietà meritano di salire di categoria perché in Serie C ci sono società che non hanno i conti in ordine. Conosco le ambizioni del presidente, bisogna uscire da questa categoria perché è una trappola micidiale e poi programmare un professionismo importante. La gara con il Manfredonia è stata dai due volti, ci abbiamo messo del nostro in tutti i casi. Il Manfredonia ci ha creduto fino alla fine, è stata una vittoria sudata ma i nostri avversari non avranno problemi a salvarsi. Siamo tranquilli, coscienti di avere una squadra forte e domenica giocheremo contro un’altra squadra in lotta per la salvezza. Dovremo metterci sotto e fare risultato. Servono due vittorie da ottenere al più presto possibile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author