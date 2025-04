Polimnia, Lo Franco e D’Alesio: “Non possiamo giocare i playoff con poco pubblico”

A margine della vittoria di ieri per 0-1 con l’Atletico Acquaviva, i presidenti del Polimnia, Vito Lo Franco e Titti D’Alesio, hanno commentato il terzo posto finale nel campionato di Eccellenza pugliese che vale i playoff:

LO FRANCO – “Sono felicissimo. Meritavamo di disputare i playoff, sono molto contento per la squadra e per tutta la comunità di Polignano che ha messo l’impegno per raggiungere l’obiettivo. La vittoria di oggi è meritata, la squadra ha fatto una partita incredibile, tirando fuori gli attributi. Ci saranno tre settimane per preparare la sfida al Bisceglie.”

D’ALESIO – “Abbiamo meritato i playoff, dopo una cavalcata del genere, non sarebbe stato giusto non farli. Ero super agitato, sentivo particolarmente la partita. Galano mi aveva promesso un regalo e così è stato. Adesso ci tengo a dire che non possiamo giocare con poco pubblico i playoff”.

