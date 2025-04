Turismo delle Passioni, tre workshop tecnici promossi dall’Apt Basilicata

I giorni 8, 9 e 15 aprile l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (Apt) promuove tre workshop di primavera dal carattere tecnico dedicati al “Turismo delle Passioni”. Il progetto lanciato qualche anno fa ha infatti mappato circa 150 attività per 100 operatori custodi di passioni che possono attrarre il turista, per l’appunto, “appassionato” in Basilicata. I tre appuntamenti prevedono una sessione informativa e saranno incentrati sull’incontro tra domanda ed offerta, sul networking tra oltre 70 operatori delle passioni che hanno confermato la partecipazione e agenzie di viaggio e tour operator.

Il primo workshop di domani 8 aprile si terrà a Montalbano Jonico e a Pisticci Scalo, con attività che includono visite alle Cantine Crocco, un chic nic tra i vigneti e un’esperienza immersiva al Museo Essenza Lucano. Il secondo appuntamento è previsto per il 9 aprile a Sant’Angelo Le Fratte, presso La Putea dello Chef Narrante, dove i partecipanti potranno prendere parte a degustazioni narrate e momenti di networking. Il terzo workshop si concluderà il 15 aprile a Castelluccio Superiore, con una visita al Conservatorio di Etnobotanica e all’Hortus Basiliano, seguita da un pranzo esclusivo a base di erbe spontanee.

“Ci siamo interrogati – dichiara il Direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli – su come il turismo delle passioni possa evolvere ed intercettare appunto nicchie di appassionati, diventando “prodotto”. Ecco perché abbiamo deciso di favorire l’incontro tra gli operatori e la sperimentazione dell’esperienza per provare a tradurle in offerte commercializzabili. È un percorso – conclude – che valuteremo step by step con l’obiettivo di ricadute concrete nella costruzione dell’offerta”.

