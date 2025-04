Frontale sulla Potenza-Melfi: muore una donna, grave un uomo

POTENZA – Tragedia sulla strada statale Potenza-Melfi, dove nel pomeriggio di lunedì 7 aprile si è verificato un violento incidente frontale tra due auto. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 45 anni, mentre l’uomo alla guida dell’altro veicolo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo della sua Peugeot, per cause da accertare, invadendo la corsia opposta e andando a scontrarsi con una Mini Cooper guidata da un ventenne che proveniva nell’altro senso di marcia.

L’incidente è avvenuto in corrispondenza del km 46,300, tra le uscite di Melfi e Rapolla. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

Duro il commento di Giuseppe Palumbo, segretario provinciale Ugl Potenza: “Diciamo basta. È ora che la classe politica regionale e nazionale si assuma la responsabilità di rispondere ai fabbisogni dei cittadini. Non c’è campagna elettorale che tenga di fronte a queste tragedie: si cominci seriamente a prendere in esame la questione viaria della Basilicata”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author