Odio di genere nei bagni del Casardi, scritte choc nel liceo classico di Barletta

BARLETTA – Scritte choc sui muri del bagno femminile, per motivi logistici trasformato di recente in toilette maschile. Odio di genere e messaggi contro le donne sulle pareti dei servizi igienici del Liceo Classico “Casardi” di Barletta.

La scoperta è stata fatta degli stessi studenti dell’istituto, che hanno denunciato con forza l’accaduto e hanno chiesto l’intervento dei vertici scolastici. La dirigente, Serafina Ardito, ha emanato una circolare che, secondo gli studenti, non prende in considerazione il messaggio scritto sui muri ma soltanto l’atto di vandalismo in sé e il richiamo ad evitare l’incuria degli ambienti scolastici. La preside, raggiunta dalla nostra redazione, ha condannato il gesto ma non esclude l’intrusione di soggetti esterni durante la Notte dei Licei, evento che si è svolto nel plesso di via Ferdinando D’Aragona lo scorso venerdì.

Martedì mattina è previsto uno sciopero degli studenti del Casardi, sia per lo stato di abbandono dei locali storici del Liceo Classico, sia per l’episodio che ha messo in preallarme la comunità scolastica in un momento estremamente delicato dopo gli ultimi due femminicidi sul territorio italiano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author