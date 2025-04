Aeroporti, la Regione Puglia chiede la continuità territoriale

La Regione Puglia chiede al Ministero per le Infrastrutture la continuità territoriale per gli scali aeroportuali pugliesi. Ne dà notizia l’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento che, del caso, ne ha parlato anche durante una riunione sulle prospettive dell’Aeroporto del Salento. La Regione, è spiegato, ha inviato la scorsa settimana lo studio analitico della domanda e dell’offerta di trasporto nel bacino di utenza degli scali aeroportuali di Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuità territoriale. “Lo studio – spiega Ciliento – è necessario ad avviare un iter che prevede come prossimo passo l’indizione da parte del Ministero della relativa conferenza di servizi o il dare mandato al presidente della Regione di convocarla. Conferenza di servizi necessaria a individuare le rotte e a definire i parametri sui quali articolare l’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico (OSP)”.

