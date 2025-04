Serie B: Salernitana, esonerato Roberto Breda

L’U.S. Salernitana 1919 ha ufficializzato l’esonero di Roberto Breda dal ruolo di allenatore della prima squadra. La società ha espresso la propria gratitudine per l’impegno, la serietà e la dedizione mostrate quotidianamente dal tecnico nel corso della sua esperienza alla guida del club granata.

“La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale”, si legge nella nota ufficiale.

Al momento non è stato ancora reso noto il nome del nuovo allenatore.

