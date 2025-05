“Sport in Regione”, la prima tappa il 19 giugno in Basilicata

Sarà la Regione Basilicata ad ospitare la prima tappa del tour nazionale “Sport in Regione”, in programma il prossimo 19 giugno a Matera. L’annuncio è stato dato oggi dal Presidente della Regione, Vito Bardi, durante il “Festival delle Regioni” in corso di svolgimento a Venezia. L’iniziativa, promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nasce con l’obiettivo di portare concretamente sui territori strumenti e opportunità a sostegno della pratica sportiva, grazie alla collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Sport e Salute, dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e del Gestore Servizi Energetici (GSE).

“Siamo particolarmente orgogliosi che la prima tappa di questo tour nazionale sia in Basilicata.

A Matera – ha detto Bardi che è anche coordinatore della Commissione sport della Conferenza delle Regioni – incontreremo Comuni, federazioni sportive, associazioni e tutti gli attori locali che ogni giorno lavorano per promuovere lo sport. Non ci limiteremo a presentare bandi e opportunità: allestiremo veri e propri desk informativi per aiutare ciascun territorio a individuare lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Questo – ha aggiunto Bardi – è il senso profondo del nostro lavoro: non scrivere documenti che restano negli uffici, ma scendere in campo, ascoltare, semplificare. È la dimostrazione che quando Governo e Regioni lavorano insieme, con lealtà e concretezza, i risultati arrivano”.

A Matera, per il primo appuntamento di questo format, sarà presente il Ministro Abodi: “Lo ringrazio – ha sottolineato Bardi -. La sua disponibilità ad ascoltare e a lavorare fianco a fianco con le Regioni rappresenta un esempio virtuoso di come dovrebbe funzionare il rapporto tra Stato e autonomie territoriali.

Un grazie sentito va anche alla Conferenza delle Regioni, al Dipartimento per lo Sport, a Sport e Salute, all’Istituto per il Credito Sportivo e al GSE. Insieme, in questi mesi, abbiamo costruito qualcosa di importante: non solo un progetto, ma un vero e proprio metodo di lavoro che mette al centro i territori e i cittadini. Sono certo che, partendo dalla Basilicata – ha concluso Bardi – “Sport in Regione” sarà un successo in tutta Italia, perché unisce istituzioni, competenze e, soprattutto, la passione per lo sport che anima le nostre comunità”.

