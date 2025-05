Bari, lite tra georgiani in via Flacco e bossoli per strada: un arresto

BARI – Forse una lite alla base del parapiglia che potrebbe aver portato a esplodere dei colpi d’arma da fuoco la notte tra domenica e lunedì scorsi in via Orazio Flacco, quartiere Carrassi di Bari. Al allertare i carabinieri, una chiamata al nue che avrebbe segnalato una lite. Una volta sul posto, i militari avrebbero rinvenuto un’arma e alcuni bossoli e arrestato uno dei presenti, tutti georgiani a quanto pare, in possesso della pistola.

È stato necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 per un ferito che si sarebbe fatto male con un vetro trovato per terra, presumibilmente cadendo. I carabinieri indagano per porto abusivo di pistola e munizione.

Non sarebbe stata confermata la sparatoria tra i soggetti presenti ma la presenza di bossoli sull’asfalto farebbe presumere che qualche colpo possa essere stato esploso.

