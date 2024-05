Nardò, Comune installa maxi schermo per sfida col Martina

In occasione della finale playoff dello stadio “Tursi” tra Martina e Nardò, in programma alle 18.00 di domenica 19 maggio, l’amministrazione comunale ha installato un maxischermo in piazza Battisti che trasmetterà la partita in diretta. L’obiettivo è permettere di seguire la sfida agli anziani, a chi è impossibilitato a seguire i granata dal vivo, ma in generale per tutti coloro che non raggiungeranno Martina Franca. Lo spazio antistante il castello, dunque, diventerà uno dei cuori pulsanti della tifoseria nella partita più importante dell’anno.

“Come nelle occasioni più importanti della storia sportiva delle nostre squadre di calcio e basket – spiega Antonio Tondo, presidente del consiglio comunale con delega allo sport -, mettiamo a disposizione il maxischermo per seguire le partite in trasferta. I tifosi granata saranno tantissimi sulle tribune dello stadio di Martina, ma per tutti gli altri c’è la possibilità di vedere la sfida dal maxischermo, tifare e gioire tutti insieme. Forza Toro!”

