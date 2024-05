FRANCAVILLA F.NA – Ci sarà il maxischermo alla Nuovarredo Arena per i tifosi della Virtus Francavilla. Le richieste dei sostenitori biancazzurri, che avevano espresso il desiderio di vedere la partita di domani contro il Monopoli tutti insieme tra cori, sciarpe e bandiere, sono state accontentate. Queste le dichiarazioni ad Antenna Sud del sindaco Antonello Denuzzo: “Confermo che ci sarà il maxischermo e l’iniziativa, in parte, è a cura anche dell’amministrazione comunale. Abbiamo riconosciuto un contributo ai promotori di questa iniziativa, perché l’evento di questo ritorno di playout ha una portata sportiva storica. E così consentirà agli appassionati e ai curiosi di vivere insieme questo momento importante per la città”. Partita che verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro sui canali di Antenna Sud.

