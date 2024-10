Eccellenza: Nuovi rinforzi per l’attacco del Bisceglie, Mercurio e Latorre

Uno ha già esordito, giocando alcuni minuti nella vittoria contro il Galatina, mentre l’altro ha appena firmato ed è pronto a mettersi a disposizione. Si tratta di Giovanni Mercurio e Gonzalo Latorre, i due nuovi attaccanti a disposizione di mister Valeriano Loseto per il Bisceglie.

Giovanni Mercurio, classe 2003, è nato a Bari e ha maturato esperienze nei settori giovanili di importanti squadre come Area Virtus Ludi di Bitritto e Levante Azzurro, oltre a un passaggio al Chievo Verona. Tornato a Bari, ha giocato nella Primavera biancorossa, concludendo il percorso nelle giovanili e disputando anche alcune partite con la prima squadra in Serie C nella stagione 2020/2021. Successivamente ha militato nella Primavera del Napoli, prima di approdare nel calcio professionistico con Fidelis Andria in Serie C e Casarano e Cavese in Serie D, vincendo il Girone G con quest’ultima.

Gonzalo Latorre, attaccante uruguaiano classe 1996, arriva al Bisceglie dopo una stagione da capocannoniere nel Girone B dell’Eccellenza Pugliese, dove ha segnato 16 gol con l’Atletico Racale. La sua carriera è iniziata nel prestigioso Peñarol in Uruguay, per poi proseguire con esperienze in club di diversi paesi tra cui Atenas in Uruguay, Cruzeiro in Brasile, Sambenedettese in Italia, Cerro Largo in Uruguay e Desportiva Ferroviaria in Brasile. Dal 2022 è tornato in Europa, giocando in Albania con il Devolli e successivamente in Italia, dove ha brillato con l’Atletico Racale.

Entrambi i giocatori sono pronti a dare il loro contributo per il Bisceglie e puntano a rafforzare l’attacco nerazzurro in questa stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author