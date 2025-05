Blitz notturno a Lecce, 10 locali controllati: scattano le sanzioni

Controlli straordinari di Polizia e Polizia Locale nel capoluogo salentino: cinque locali sanzionati: 174 persone identificate

Nell’ambito delle strategie definite dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Giampietro Lionetti, questore di Lecce, ha predisposto, nella serata di giovedì 22 maggio, un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato in particolare nel centro storico e nell’area della stazione ferroviaria.

L’operazione ha visto l’impiego di pattuglie in auto e a piedi della Polizia, affiancate da unità della Polizia Locale, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e garantire il rispetto delle normative amministrative da parte delle attività commerciali.

Nel corso del servizio sono stati controllati 10 esercizi commerciali: cinque sono stati sanzionati per diverse violazioni, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro dopo le ore 22, in contrasto con le ordinanze in vigore.

Le attività di controllo hanno inoltre portato all’identificazione di 174 persone e alla verifica di 46 veicoli, in un’azione estesa anche alle aree maggiormente frequentate da giovani e ai pressi di locali della movida cittadina.

L’iniziativa rientra nel quadro di un più ampio piano volto a incrementare la sicurezza urbana, con interventi mirati nelle zone sensibili della città.

