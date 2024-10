Questa sera alle 21 su Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’, tutto sulla Serie C

Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con ‘Il Salotto del Calcio’, la trasmissione di Antenna Sud interamente dedicata al campionato di Serie C. Ospiti di Fabrizio Caianiello l’ex direttore sportivo dell’Avellino Luigi Condò, il dottore commercialista esperto di amministrazioni calcistiche Giuseppe Avezzano Comes, l’allenatore Gianfranco Mancini, l’allenatore dell’Altamura Daniele Di Donato e il giornalista di Antenna Sud Antonio Bellacicco. Previsti, inoltre, collegamenti con Taranto e Latina. Appuntamento alle 21 su Antenna Sud (canale 14) e in streaming su www.antennasud.com.

