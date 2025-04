Serie C, Trapani-Altamura 2-0: le dichiarazioni post partita

Prova incolore per la Team Altamura, che cede il passo al Trapani: 2-0 il finale, con le reti di Kragl e Silvestri. Andrea Esposito, chiamato a sostituire lo squalificato Di Donato, analizza il passo falso: “La salvezza ci ha tolto qualche energia mentale, ma era l’obiettivo primario – ha ammesso il vice allenatore dell’Altamura – e l’abbiamo raggiunta con largo anticipo. Ci siamo ritrovati ad affrontare una squadra forte come il Trapani, costruita per vincere il campionato. Dobbiamo ritrovare le forze per chiudere in maniera positiva questa stagione contro Cerignola e Avellino”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author