Cutrofiano, maxi furto: rubate quattro imbarcazioni per oltre 250.000 euro

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2025, un gruppo di ladri ha compiuto un furto ingente presso il cantiere nautico “Salento Marina” di Cutrofiano, nel Salento. I malviventi, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, hanno asportato quattro imbarcazioni complete di motori, già posizionate su carrelli per il trasporto, per un valore complessivo superiore a 250.000 euro. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso le fasi del colpo, e i Carabinieri stanno analizzando le immagini per identificare i responsabili. Il titolare del cantiere ha lanciato un appello sui social, offrendo una lauta ricompensa a chiunque fornisca informazioni utili al ritrovamento delle barche.

Maria Teresa Carrozzo